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У Португалії під час винного туру можна пожити у бочці

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Заночувати можна буде у комфортабельній винній діжці - фото 1
Заночувати можна буде у комфортабельній винній діжці

У садибі Quinta da Pacheca в Дуеро (Португалія), гості виноробні можуть переночувати в комфортабельних номерах, зроблених у вигляді винних бочок.

На території маєтку площею 140 акрів розташовані десять незвичайних номерів, дизайн яких придумали самі власники.

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Площа кожної бочки – приблизно 25 метрів квадратних. Виконані номери зі звичайної соснової деревини. Всередині є велике двоспальне ліжко і ванна-кімната з сучасною сантехнікою. У дах вмонтовані вікна, щоб гості могли милуватися зірками вночі. Також в бочках є Wi-Fi, кондиціонер і невелика тераса зі столиком і кріслами.

У Португалії під час винного туру можна пожити у бочці - фото 334865

У Португалії під час винного туру можна пожити у бочці - фото 334866

У Португалії під час винного туру можна пожити у бочці - фото 334867

Під час перебування на виноробні крім дегустації місцевих вин можна спробувати джем і оливкову олію. Ніч у бочці обійдеться в $ 286.

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Джерело: abcnews
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