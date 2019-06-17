У Португалії під час винного туру можна пожити у бочці

Заночувати можна буде у комфортабельній винній діжці

У садибі Quinta da Pacheca в Дуеро (Португалія), гості виноробні можуть переночувати в комфортабельних номерах, зроблених у вигляді винних бочок.

На території маєтку площею 140 акрів розташовані десять незвичайних номерів, дизайн яких придумали самі власники.

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Площа кожної бочки – приблизно 25 метрів квадратних. Виконані номери зі звичайної соснової деревини. Всередині є велике двоспальне ліжко і ванна-кімната з сучасною сантехнікою. У дах вмонтовані вікна, щоб гості могли милуватися зірками вночі. Також в бочках є Wi-Fi, кондиціонер і невелика тераса зі столиком і кріслами.

Під час перебування на виноробні крім дегустації місцевих вин можна спробувати джем і оливкову олію. Ніч у бочці обійдеться в $ 286.

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