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У Porsche розповіли, яке випробування пройшов новий 911 GT3
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Напередодні старту продажів Porsche 911 GT3 нового покоління виробник розповів про деякі заводські тести спорткара. Зокрема, суворі випробування на витривалість. З ними, звичайно ж, автомобіль впорався на відмінно!
Як відомо, на Північній петлі гоночної траси Нюрбургринг новий Porsche GT3 продемонстрував на повному колі (20,8 кілометра) час проходження 6: 59.927, а на відрізку 20,6 кілометра – 6: 55.2, що на понад 17 секунд краще за результат спорткара минулого покоління. Але на цьому досягнення не завершуються, пише Motor Adictos.
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Крім вражаючої швидкості, Porsche робить акцент на витривалість нового 911 GT3. Виробник стверджує, що автомобіль здатний мчати на максимальній швидкості буквально годинами безперервно, і це не перебільшення. Наприклад, під час дорожніх випробувань на полігоні Нардо в Італії спорткар проїхав 5000 кілометрів на швидкості 300 кілометрів на годину, зупиняючись тільки для заправки.
Випробування еквівалентне 17 годинам безперервної роботи двигуна на високих оборотах
Це відповідає майже 17 годинам практично безперервної роботи двигуна на оборотах, близьких до максимальних. По завершенні тестів, як запевняє Porsche, автомобіль отримав оцінку "бездоганно". Щоб 4,0-літровий "атмосферник" 911 GT3 міг годинами працювати під великим навантаженням, інженерам довелося розробити складну систему змащення, яка значною мірою ідентична гоночним Porsche. 510-сильний двигун провів понад 22 000 годин на випробувальному стенді у різних режимах роботи – в тому числі з повністю відкритою дросельною заслінкою.
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