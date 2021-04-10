Що відбувається, коли ви відволікаєтеся на смартфон за кермом: повчальне відео

Чому не можна відволікатися на смартфон за кермом авто

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) провела дослідження. Воно показало, що щоразу, коли ви берете до рук смартфон, щоб прочитати повідомлення за кермом, ви відволікаєтеся від дороги у середньому на 4,6 секунди.

Щоб продемонструвати, що може піти не так за цей час, компанія Lexus запропонувала добровольцям взяти участь у тест-драйві модифікованого кросовера Lexus NX 4.6. Його скло було покритим спеціальним матеріалом зі змінною прозорістю, але людей не попередили про це. Ролик однозначно вартий вашої уваги!

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Мета цього експерименту – показати людям, як "бачить" усе навколо водій за кермом, який відволікається на свій смартфон. Після того, як випробовувані збили безліч фігур людей і тварин на тестовому треку, їм поставили два питання: "Вам подобається, коли ви не бачите дорогу?" і "Чому ж ви робите це самі?".

Усі, хто взяв участь у цьому експериментальному тест-драйві, були дуже сильно здивовані, коли дізналися про середній час, який людина витрачає на перевірку свого смартфона. Частина з них заявили, що більше не доторкнуться до свого гаджета за кермом.

А ви відволікаєтеся на смартфон під час кермування автомобілем? Тільки дайте собі чесну відповідь на це питання.

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