У Porsche пообіцяли не перетворювати автомобілі на смартфони

Попри бездротові оновлення програмного забезпечення, Porsche не збирається рівнятися на виробників смартфонів та регулярно випускати апдейти для своїх автомобілів. Так би мовити, не перетворювати власні автомобілі на смартфони.

Усе більше автовиробників оголошують про підтримку бездротових оновлень програмного забезпечення для своїх моделей. Наприклад, електричні седани Porsche Taycan після поновлення "софту" навчилися швидше розганятися (модель Turbo S), отримали просунутішу зарядку батареї та функцію Smartlift для моделей, оснащених пневматичною підвіскою, пише Autocar.

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Хоча Porsche вже готує для електрокара нові апдейти, керівник проекту Taycan Роберт Мейер в інтерв'ю виданню розповів, що марка аж ніяк не збирається перетворювати свої автомобілі на смартфони на колесах. Це означає, що вона не буде втомлювати власників постійними оновленнями програмного забезпечення.

Залишається в силі й традиційна формула випуску моделі наступного покоління з подальшим оновленням у середині циклу приблизно через чотири роки. Впроваджуючи підтримку оновлень "софту" за допомогою бездротового під'єднання до інтернету, компанія планує вбудовувати в автомобілі більше обладнання на заводі, але обмежувати до нього доступ шляхом платного розблокування або підписки на ті чи інші функції.

Слідом за Taycan і Taycan Cross Turismo наступною моделлю Porsche, що підтримує бездротові оновлення, швидше за все, буде Macan нового покоління.

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