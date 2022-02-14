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У Porsche подарували валентинку двигуну V8: відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Компанія Porsche опублікувала в День святого Валентина ролик, присвячений V8. У двохвилинному відео автовиробник нагадав історію культових моторів.

День святого Валентина збігся з 45-річним ювілеєм V-подібного восьмициліндрового двигуна Porsche, що і стало приводом для валентинки у форматі відео.

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Ролик починається з фрази: "Важко повірити, але ця подорож почалася 45 років тому: вісім циліндрів під кутом 90 градусів один до одного, що утворюють V. І це було кохання з першого погляду". Йдеться про купе Porsche 928, яке дебютувало на автосалоні в Женеві у 1977 році та стало першим автомобілем німецької марки з V8. Модель протрималася на конвеєрі до 1995 року.

У відео також показують гоночний прототип RS Spyder, 918 Spyder, Panamera, а також одну з найновіших розробок Porsche супергібрид для "Ле-Мана", який побудований на шасі Multimatic та оснащений 680-сильною бензоелектричною установкою на базі V8.

Відео завершується фразою "Цього дня святого Валентина наші серця належать V8".

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