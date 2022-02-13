Цей унікальний Mercedes-Benz SLR McLaren збудували для відомого колекціонера

Відомий автомобільний колекціонер Менні Хошбін представив новий екземпляр для своїх зборів дорогих та ексклюзивних машин. Цього разу для американського бізнесмена фахівці відділення McLaren Special Operations (MSO) доопрацювали зняте з виробництва купе Mercedes-Benz SLR McLaren.

Судячи з опису проєкту, автомобіль був доопрацьований комплексно, але деталей про проведену роботу немає, пише hotcars.

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Менеджер з культурної спадщини McLaren Automotive Томас Рейнгольд описав готовий автомобіль як особливий розділ в історії моделі. Для Менні Хошбіна SLR McLaren переробили "у всіх дрібницях: від розробки унікальних аеродинамічних елементів та покращення керованості до модифікації кузова та основних вузлів". Над проєктом у McLaren Special Operations працювали протягом 9 місяців, а готовий суперкар передали клієнту в Лос-Анджелесі на початку 2022 року.

Нагадаємо, Mercedes-Benz SLR McLaren випускали з 2003 по 2009 рік і за цей час було зроблено трохи понад 2000 суперкарів цієї моделі у різних кузовах та різних модифікаціях. Базова версія оснащувалась 626-сильним 5,4-літровим бензиновим V8 у поєднанні з 5-степеневою автоматичною коробкою передач.

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