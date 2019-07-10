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У Франції введуть новий податок на всі авіаквитки

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У Франції введуть новий податок на всі авіаквитки - фото 1

Франції запроваджує екоподаток на всі квитки на авіатранспорт вже з 2020 року. Детальніше про нововведення читайте далі.

Уряд Франції вирішив створити новий екологічний податок, який вже з 2020 року торкнеться всіх авіаквитків. Про це повідомила глава Мінтранспорту Елізабет Борн. Вона наголосила, що податок обійдеться від 1,5 євро до 18 євро, а також буде актуальним на всіх рейсах, які вилітають з Франції.

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Відзначимо, що за квитки на внутрішньоєвропейських та внутрішніх рейсах в економкласі пасажири додатково будуть платити 1,50 євро. А от екоподаток у рейсах у бізнес-класі за кордони ЄС доросте до 18 євро.

Таким чином у міністерстві хочуть поповнити бюджет Франції майже на 182 млн євро, які спрямують саме на покращення транспортної інфраструктури, допомагаючи зробити її сучасною та більш екологічною.

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Джерело: ukrinform
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