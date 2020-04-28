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У популярний месенджер додадуть функцію відеодзвінків

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Telegram - фото 1
Telegram

У месенджері Telegram з'явиться функція відеодзвінків. Про це повідомив його творець Павло Дуров в блозі компанії.

За словами Дурова, вже в цьому році команда зосередиться на створенні технології безпечних групових відеодзвінків, запустити які обіцяють до кінця 2020 року.

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"Кожен день в Telegram реєструються від 1,5 млн людей. Взявшись за створення месенджера сім років тому, ми виходили з того, що люди завжди віддадуть перевагу свободі і якості обмеженням і посередності. Ці цифри тому доказ", – йдеться в публікації.

Відеодзвінки в Telegram будуть доступні не тільки в режимі тет-а-тет, як у WhatsApp або Viber, але і в режимі групових бесід, об'єднавши одразу кілька людей. Таким чином Telegram може стати популярним засобом для проведення відеоконференцій, роль якого для багатьох зараз виконують FaceTime, Zoom і багато інших сервісів, де функція групових відеодзвінків була доступна вже давно.

У популярний месенджер додадуть функцію відеодзвінків - фото 400686

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Джерело: telegram
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