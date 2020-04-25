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Facebook запускає зручний сервіс групових відеодзвінків

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Facebook / fb

Компанія Facebook повідомила про запуск сервісу групових відеодзвінків Messenger Rooms. Що це за сервіс?

Відзначається, що Messenger Rooms дозволить "проводити час із друзями, коханими і тими, хто розділяє ваші інтереси".

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"Створіть "кімнату" з Facebook або Facebook Messenger і запросіть приєднатися до вашого відеодзвінка будь-кого, навіть того, у кого немає облікового запису у Facebook. До "кімнати" можна буде запрошувати до 50 людей, обмеження за часом (дзвінків) не буде", – йдеться в заяві компанії. Підкреслюється, що функція також стане доступна з Instagram Direct, WhatsApp і Portal.

Крім того, у Facebook оголосили про розширення функції відеодзвінків у WhatsApp. Незабаром у дзвінках і відеодзвінках у цьому додатку зможуть брати участь до восьми людей. За останніми оцінками, сукупна щомісячна аудиторія Facebook перевищує 2,5 мільярда користувачів.

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Джерело: fb
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