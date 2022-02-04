У понад 800 тисяч Tesla виявили проблему, небезпечну для водія

Компанія Tesla оголосила про відкликання понад 817 тисяч автомобілів. Як повідомляє Національне управління безпеки руху США (NHTSA), йдеться про продані на домашньому ринку електрокари, у яких виявили небезпечний дефект: збій сигналу ременя безпеки.

Найбільша за останній час акція торкається всіх моделей – Model S і Model X 2021 – 2022 років випуску, Model 3 2017 – 2022 років і Model Y 2020 – 2022 років. Про це розповідає NHTSA.

Це цікаво: Приятель Ілона Маска злив у мережу нові фото Tesla Cybertruck

Регулятор встановив, що на сотнях тисяч машин звуковий сигнал ременя безпеки може не спрацювати, коли автомобіль заведено, а водій при цьому не пристебнутий. Візуальний сигнал, однак, працює без перебоїв.

У Tesla пояснили, що звукове попередження не програється через програмну помилку лише "у деяких випадках". Жодних звісток про постраждалих через дефект у компанії поки що не отримували. Крім того, при досягненні швидкості у 22 кілометри на годину активується додаткове звукове нагадування про непристебнутий ремінь – на це помилка не впливає, зазначив виробник.

Сервіс власникам електрокарів відвідувати не доведеться. Як повідомляє Reuters, Tesla виправить помилку й оновить програмне забезпечення бездротового з'єднання Over The Air (OTA).

Протягом останніх місяців Tesla перебуває під пильним наглядом регуляторів. Цього тижня це вже не перший відгук. У вівторок Tesla оголосила про акцію, що стосується 53 822 електрокарів з бета-версією автопілота Full Self-Driving (FSD). У NHTSA звернули увагу, що автомобілі не повністю зупиняються перед знаком Stop. Таку "поведінку" Tesla свідомо зробила частиною "агресивного" режиму, який користувачі можуть вибрати для FSD.

Читайте також: Tesla офіційно виходить на ринок ще однієї країни