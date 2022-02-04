На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У понад 800 тисяч Tesla виявили проблему, небезпечну для водія
-
- 18
Компанія Tesla оголосила про відкликання понад 817 тисяч автомобілів. Як повідомляє Національне управління безпеки руху США (NHTSA), йдеться про продані на домашньому ринку електрокари, у яких виявили небезпечний дефект: збій сигналу ременя безпеки.
Найбільша за останній час акція торкається всіх моделей – Model S і Model X 2021 – 2022 років випуску, Model 3 2017 – 2022 років і Model Y 2020 – 2022 років. Про це розповідає NHTSA.
Це цікаво: Приятель Ілона Маска злив у мережу нові фото Tesla Cybertruck
Регулятор встановив, що на сотнях тисяч машин звуковий сигнал ременя безпеки може не спрацювати, коли автомобіль заведено, а водій при цьому не пристебнутий. Візуальний сигнал, однак, працює без перебоїв.
У Tesla пояснили, що звукове попередження не програється через програмну помилку лише "у деяких випадках". Жодних звісток про постраждалих через дефект у компанії поки що не отримували. Крім того, при досягненні швидкості у 22 кілометри на годину активується додаткове звукове нагадування про непристебнутий ремінь – на це помилка не впливає, зазначив виробник.
Сервіс власникам електрокарів відвідувати не доведеться. Як повідомляє Reuters, Tesla виправить помилку й оновить програмне забезпечення бездротового з'єднання Over The Air (OTA).
Протягом останніх місяців Tesla перебуває під пильним наглядом регуляторів. Цього тижня це вже не перший відгук. У вівторок Tesla оголосила про акцію, що стосується 53 822 електрокарів з бета-версією автопілота Full Self-Driving (FSD). У NHTSA звернули увагу, що автомобілі не повністю зупиняються перед знаком Stop. Таку "поведінку" Tesla свідомо зробила частиною "агресивного" режиму, який користувачі можуть вибрати для FSD.
Читайте також: Tesla офіційно виходить на ринок ще однієї країни
-
09:57Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 лютого
-
09:17Як прискорити ріст волосся: що додати у шампунь
-
08:58Hyundai презентував найменший у світі міський фургон
-
08:32Інсайдер поділився технічними характеристиками OnePlus Nord CE 2 Lite
-
08:104 простих, однак дієвих способи підвищити самооцінку
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
- 04 лютого
-
21:49Учені назвали манеру флірту, яка принесе успіх чоловікові
-
21:235 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Porsche Taycan обійшов за популярністю усі бензинові авто, але в одній країні
-
20:19Випущено серію марок, присвячених 70-річчю перебування Єлизавети ІІ на престолі
-
19:55Екологи знайшли ключ до порятунку лісів на планеті
-
19:40Підіймаємо настрій за допомогою музики: плейлист від співачки MOROZOVA
-
19:23Як зварити каву в турці вдома – єдиний правильний рецепт
-
19:12Розробники Gran Turismo 7 розкрили нові деталі про гру: відео
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:54Не тримай: співачка KRISTONKO потішила новим треком до Дня закоханих
-
18:27У лютому 2022 у трьох знаків Зодіаку здійсниться їх заповітна мрія
-
18:16Гороскоп на 5 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Олімпійські ігри 2022 у Пекіні: Україна взяла участь у церемонії відкриття – перші фото
-
17:43Бюро Захи Хадід показало, як виглядатимуть нові станції метро у Дніпрі
-
17:25Названий сік, здатний знизити тиск та покращити здоров'я
-
17:11У понад 800 тисяч Tesla виявили проблему, небезпечну для водія
-
16:50Сусідка: вийшов трейлер української комедії з Ксенією Мішиною
-
16:42В Університеті Нью-Йорка відкрили незвичайний курс: вивчатимуть творчість Тейлор Свіфт
-
16:22Нова топменеджерка Nissan називає себе Матір'ю драконів: і в неї є на це причина
-
09:57Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 лютого
-
08:104 простих, однак дієвих способи підвищити самооцінку
- 04 лютого
-
21:49Учені назвали манеру флірту, яка принесе успіх чоловікові
-
18:27У лютому 2022 у трьох знаків Зодіаку здійсниться їх заповітна мрія
-
14:52Запасайтеся попкорном: Netflix оголосив головні прем'єри 2022 року
-
11:23Аліна Паш – Тіні забутих предків: співачка представила конкурсну пісню на Євробачення 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого
-
07:17Ці продукти шкідливі для нашого зору
- 03 лютого
-
20:22Учені розповіли, яка категорія людей найчастіше займається сексом
-
17:1017 фактів, якими інтроверти хотіли б поділитись з колегами та босами
-
14:53Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють
-
12:20Карантинні зони в Україні: ще 9 областей можуть стати "червоними"
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого
-
07:21Як робити по 10 тисяч кроків на день: 5 простих хитрощів
- 02 лютого
-
21:07Зваблива модель захопила гарячими фото до Дня Валентина: 18+
-
18:08Більше їсти: фітнес-тренерка здивувала порадами, як покращити форму
-
14:18ТОП 20 найочікуваніших смартфонів 2022 року: яка модель очолила рейтинг
-
12:19Рейтинг популярності знаків Зодіаку у роботі, коханні та дружбі
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
07:49Спекотний Таїланд кардинально спрощує правила в'їзду для туристів: нові умови
- 01 лютого
-
21:55Мій чоловік – порнозірка: красуня розповіла про життя з актором фільмів для дорослих
-
18:41Вистачить 10 хв: найкращі комплекси ранкової зарядки, що збадьорять на весь день
-
15:19Приклади ремонтів, які подарували нове життя помешканням: фото до і після
-
11:55Китайський Новий рік 2022: що не можна робити в цей день
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого