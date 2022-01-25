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Tesla офіційно виходить на ринок ще однієї країни

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Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / medyatava

Виробник електромобілів Tesla офіційно вийшов на ще один ринок – турецький. У країні відкрився офіційний підрозділ, статутний капітал якого становить 50 мільйонів місцевих лір, що відповідає 3,72 мільйона доларів.

Вихід Tesla на турецький ринок планувався кілька років: ще у 2017 році глава компанії Ілон Маск поспілкувався з президентом Ердоганом, обговоривши можливості майбутнього запуску Tesla та SpaceX у країні, пише motor1.

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Через п'ять років у Туреччині відкрився офіс Tesla, головою якого призначено Еміра Тунчюрека – співзасновника місцевої фірми E-Garaj, яка займалася ввезенням електрокарів, що не продають офіційно.

Попит на електрокари в Туреччині швидко зростає: за минулий рік у країні продали близько чотирьох тисяч екземплярів, а 2020-го – лише 1600 штук. Проте результат складно назвати значним для ринку, загальний обсяг якого у 2021 році становив 737 350 проданих легковиків. Загалом у країні зареєстровано сім-вісім тисяч "зелених" машин.

Tesla офіційно виходить на ринок ще однієї країни- фото 493803
Tesla офіційно виходить на ринок ще однієї країни

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