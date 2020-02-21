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У Помпеях відкрили для туристів три унікальні будинки

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Помпеї - фото 1
Помпеї / pompeiisites

В Італії для туристів відкрили три будинки в місті Помпеї. Про це повідомляється на офіційному сайті археологічного парку Помпеї.

Будинки мають назви Casa degli Amanti, Casa del Frutteto і Casa della Nave Europa. Вони були на реставрації протягом шести років.

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Casa degli Amanti, або Будинок закоханих, імовірно, був борделем. Це єдиний будинок, другий поверх якого зберігся майже повністю. Будівля датується першим століттям до нашої ери. Її було прикрашено різними зображеннями і сценками із життя. У будинку зберігся латинський напис: Amantes, ut apes, vitam mellitam exigunt. Velle (Ті, хто кохають, мов бджоли, живуть солодким, як мед, життям. Нехай буде так).

Будівля Casa della Nave Europa була для утримання худоби. Casa del Frutteto будинок із зеленою зоною всередині. Він прикрашений барвистими фресками із зображенням декоративних садів.

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У Помпеях відкрили для туристів три унікальні будинки - фото 387555

У Помпеях відкрили для туристів три унікальні будинки - фото 387556

У Помпеях відкрили для туристів три унікальні будинки - фото 387557

У Помпеях відкрили для туристів три унікальні будинки - фото 387558

У Помпеях відкрили для туристів три унікальні будинки - фото 387559

У Помпеях відкрили для туристів три унікальні будинки - фото 387560

У Помпеях відкрили для туристів три унікальні будинки - фото 387561

У Помпеях відкрили для туристів три унікальні будинки - фото 387562

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Джерело: pompeiisites
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