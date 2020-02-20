Названо найкращі та найгірші вокзали Європи

До European Railway Station Index увійшли 50 залізничних станцій Європи. Відзначимо, що найкращим вокзалом визнали лондонський Сент-Панкрас. Хто ж посів інші сходинки – читайте далі!

Усього до рейтингу потрапили 50 найбільших залізничних станцій Європи. Кожну оцінювали максимум у 139 балів за такими критеріями: інклюзивність, чистота, зручність вивісок і платформ, різноманітність закладів харчування і магазинів, а також кількість обслуговуваних напрямків. Бали віднімати за кожен страйковий день у році, оскільки це теж впливає на якість поїздок.

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Сент-Панкрас посів перше місце із загальним рахунком 116 балів. З-поміж країн лідером рейтингу можна назвати Німеччину, оскільки 5 вокзалів з топ-10 розташовані у німецьких містах: Лейпцигу, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні та Франкфурті.

На іншому кінці спектру – станція Gare de Magenta у Парижі (41 бал), потім Ньоррепорт у Копенгагені і Haussmann-Saint-Lazare, теж у Парижі. Паризькі вокзали посіли низькі позиції в рейтингу через велику кількість страйкових днів.

10 найкращих залізничних вокзалів Європи

Сент-Панкрас, Лондон, Великобританія Центральний вокзал Цюріха, Цюріх, Швейцарія Центральний вокзал Лейпцига, Лейпциг, Німеччина Терміні, Рим, Італія Центральний вокзал Мюнхена, Мюнхен, Німеччина Центральний вокзал Гамбурга, Гамбург, Німеччина Центральний вокзал Берліна, Берлін, Німеччина Центральний вокзал Мілана, Мілан, Італія Казанський вокзал, Москва, Росія Центральний вокзал Франкфурта, Франкфурт, Німеччина

ТОП-10 найкращих вокзалів у Європі

10 найгірших залізничних станцій Європи

Gare de Magenta, Париж, Франція Ньоррепорт, Копенгаген, Данія Haussmann-Saint-Lazare, Париж, Франція Шатле-Ле-Аль, Париж, Франція Турин-Порта-Нуова, Турин, Італія Центральний вокзал Осло, Осло, Норвегія Центральний вокзал Дортмунда, Дортмунд, Німеччина Берлін-Фрідріхштрассе, Берлін, Німеччина Відень Центр (Wien Mitte), Відень, Австрія Центральний вокзал Гельсінкі, Гельсінкі, Фінляндія

На жаль або на щастя, жоден український вокзал до рейтингу не потрапив.

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