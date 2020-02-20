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Названо найкращі та найгірші вокзали Європи
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До European Railway Station Index увійшли 50 залізничних станцій Європи. Відзначимо, що найкращим вокзалом визнали лондонський Сент-Панкрас. Хто ж посів інші сходинки – читайте далі!
Усього до рейтингу потрапили 50 найбільших залізничних станцій Європи. Кожну оцінювали максимум у 139 балів за такими критеріями: інклюзивність, чистота, зручність вивісок і платформ, різноманітність закладів харчування і магазинів, а також кількість обслуговуваних напрямків. Бали віднімати за кожен страйковий день у році, оскільки це теж впливає на якість поїздок.
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Сент-Панкрас посів перше місце із загальним рахунком 116 балів. З-поміж країн лідером рейтингу можна назвати Німеччину, оскільки 5 вокзалів з топ-10 розташовані у німецьких містах: Лейпцигу, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні та Франкфурті.
На іншому кінці спектру – станція Gare de Magenta у Парижі (41 бал), потім Ньоррепорт у Копенгагені і Haussmann-Saint-Lazare, теж у Парижі. Паризькі вокзали посіли низькі позиції в рейтингу через велику кількість страйкових днів.
10 найкращих залізничних вокзалів Європи
- Сент-Панкрас, Лондон, Великобританія
- Центральний вокзал Цюріха, Цюріх, Швейцарія
- Центральний вокзал Лейпцига, Лейпциг, Німеччина
- Терміні, Рим, Італія
- Центральний вокзал Мюнхена, Мюнхен, Німеччина
- Центральний вокзал Гамбурга, Гамбург, Німеччина
- Центральний вокзал Берліна, Берлін, Німеччина
- Центральний вокзал Мілана, Мілан, Італія
- Казанський вокзал, Москва, Росія
- Центральний вокзал Франкфурта, Франкфурт, Німеччина
10 найгірших залізничних станцій Європи
- Gare de Magenta, Париж, Франція
- Ньоррепорт, Копенгаген, Данія
- Haussmann-Saint-Lazare, Париж, Франція
- Шатле-Ле-Аль, Париж, Франція
- Турин-Порта-Нуова, Турин, Італія
- Центральний вокзал Осло, Осло, Норвегія
- Центральний вокзал Дортмунда, Дортмунд, Німеччина
- Берлін-Фрідріхштрассе, Берлін, Німеччина
- Відень Центр (Wien Mitte), Відень, Австрія
- Центральний вокзал Гельсінкі, Гельсінкі, Фінляндія
На жаль або на щастя, жоден український вокзал до рейтингу не потрапив.
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