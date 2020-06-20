У польському замку XIV століття знайшли незвичайний сховок

Під час археологічних робіт на руїнах замку XIV століття в польському місті Новий Сонч команда істориків і археологів виявила скриню зі срібними виробами.

На думку фахівців, тайник міг бути обладнаний в роки Другої світової війни.

І ще: Фотограф відтворив точний портрет Наполеона

У проржавілій від часу скрині вчені виявили срібні кубки, столові прилади і посуд. В цілому вдалося знайти 103 срібних вироби, виготовлених в Польщі і Австрії. На думку фахівців, ці предмети могли належати євреям, загиблим в роки Другої світової війни. У червні 1941 року гітлерівські окупаційні війська організували гетто в місті, де зібрали більше 20 000 євреїв. У серпні 1942 року гетто було ліквідовано, і єврейська громада була відправлена ​​в концентраційний табір Белжець.

У замку, побудованому за короля Казиміра III Великого в 1350-1360 роках, під час війни розташовувалися німецькі казарми. У 1945 польські партизани підірвали в замку склад боєприпасів, тим самим майже повністю зруйнувавши будівлю.

Це цікаво: Вчені знайшли загадкову заборонену статую в Ізраїлі