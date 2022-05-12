У Польщі з'явились недешеві марки з Зеленським: їх розкупили за лічені години

У Польщі надрукували особливі марки з президентом України Володимиром Зеленським. Хоч вартість однієї була не з дешевих, але весь тираж розкупили дуже швидко.

Компанія Poczta Polska випустила обмежений тираж синьо-жовтих марок з Володимиром Зеленським з вартістю у 500 злотих за одну (приблизно 3 383 гривні). Всього було створено 99 аркушів по 9 марок на кожному, але навіть недешева ціна не завадила покупцям викупити абсолютно всі. Про це розповів депутат Краківської міської ради та ініціатор проєкту з марками Лукаш Вантух.

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Наприкінці травня ми поїдемо до Києва і, можливо, зможемо передати марку особисто чи через когось Президенту України та меру Києва. Вперше за довгий час марки йдуть не з України до Польщі, а в інший бік, – додав польський політик. Він також зауважив, що до Львова також вже надіслано лист для міського очільника.

Відзначається, що всі кошти за продаж марок надійдуть на допомогу Україні.

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