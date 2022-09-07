У Польщі знайшли могилу жінки-вампіра, яку поховали з серпом на шиї: фотофакт

У селі Пень, що в Польщі, учені знайшли скелет жінки, яка могла бути вампіром у 17 столітті. Про це свідчать виявлені на останках серп на шиї та висячий замок на великому пальці ноги.

Так, під час археологічних розкопок на цвинтарі 17-го століття науковці натрапили на незвичайне поховання жінки в шовковій шапочці, що вказує на високий статус. Над шиєю покійниці зберігся серп, а палець ноги був закутий у замок. Учені припускають, що місцеві жителі могли прийняти односельчанку за вампірку. Бо, як пише Arstechnica, саме такі заходи вживали в минулому під час поховання "вампірів", щоб ті не могли вийти з могили, оскільки їх боялися навіть після смерті.

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Керівник групи професор Даріуш Поліньскі з Університету Миколи Коперника пояснив, що жителі Східної Європи боялися, що покійники можуть вилізти зі своїх могил у вигляді нежиті та вчинять розправу над живими. У деяких частинах Євразії, особливо серед слов'ян, віра у вампіризм стала настільки фанатичною, що іноді призводила до масових страт людей, яких вважали вампірами.

Через страх європейці придумали безліч способів захиститися від нечисті. Іноді трупам відрубували руки, спалювали, розбивали кістки камінням, вбивали в голову цвяхи або клали обличчям вниз, щоб зомбі, що прокинувся, закопувався вглиб, а не вибирався на поверхню. Для одного з екзотичних ритуалів селяни використовували серпи та коси, які закріплювали лезом у бік горла, щоб при спробі стати мертвий відрізав собі голову. Великий палець на нозі, закритий на замок, швидше за все, символізує завершення життєвого шляху та неможливість повернутися.

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