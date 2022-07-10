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Невідомі винаходи Тесли, які би кардинально змінили світ
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Сьогодні в усьому світі відзначають День Ніколи Тесли. Тесла відомий своєю репутацією ексцентричного генія завдяки своїм досягненням, однак деякі його проєкти залишилися незакінченими, хоча могли перевернути наше життя із ніг на голову.
За все життя науковець отримав понад 300 патентів на власні винаходи, проте деякі його задуми здаються настільки неймовірними, що важко уявити, як вони змінили наше сьогодення. Портал history назвав дивні винаходи знаменитого фізика, які так і не втілили у реальність:
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Вільна електрика
Тесла був неймовірно зацікавлений у такому новому способі опановування енергією Землі. Він проводив експерименти із різним приладами, починаючи від машини, яка концентрує енергію навколишнього повітря (вежа Ворденкліф) до тестів зі зрідженим повітрям.
Тесла дійшов до висновку, що корисна енергія, тобто електрика, може одержуватися із повітря, і цю силу можна передавати у будь-яку точку. А отримувач мав просто ввіткнути спеціальний стовп у землю. На жаль, на безплатній електриці чимало не заробиш, тому вежа Ворденкліф так і залишилася недоопрацьованою.
Промінь смерті
Тесла марив ідеєю потужної зброї під назвою "промінь смерті". Прогнозувалося, що цю зброю можна буде застосовувати проти повітряних цілей чи ворожої піхоти.
Сопло буде випускати концентровані промені частинок такої колосальної потужності, яка дозволить убити флот із десяти тисяч ворожих літаків на відстані у двісті миль від кордонів сторони, що захищається, і змусить армії впасти без духу ще на підході, – сам Тесла так описував дію свого "променя частинок".
Проте згодом Тесла зрозумів, що промінь може стати надзвичайно руйнівною силою, тому не закінчив його.
Вдосконалені літальні апарати
Тесла хотів створили прилади, які більше схожі на сучасних квадрокоптерів на сонячних батареях, аніж на літаки. Однак в його уяві було дещо більше, адже він планував розробити літаки, які без підзарядки завдяки енергії атмосфери могли б перенести людей з Нью-Йорка до Лондона за три години.
Наприкінці свого життя Тесла намагався створити летючу машину, яка використовувала б "антигравітацію" для польоту.
У моїй летючій машині не буде ні крил, ні пропелерів. Побачивши її на землі, ви не здогадалися б, що вона може злетіти. Проте, вона зможе переміщатися у повітрі в будь-якому напрямку абсолютно безпечно, на швидкості вищій, ніж ви коли-небудь досягали, попри погоду, повітряні ями і низхідні потоки. За бажання вона зможе підніматися всередині такого потоку. Вона зможе зависати в повітрі абсолютно нерухомо, незалежно від вітру, на тривалий проміжок часу. Її підіймальна сила буде покладатися не так на тендітні пристрої, подібні пташиним крилам, а на безсумнівну механічну потужність, – описував Тесла
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