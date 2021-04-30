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Футуристичний снігохід часів Другої світової війни пустять з молотка
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На аукціоні Bonhams виставлять на продаж незвичайний лот – снігохід Bombardier B7, побудований за часів Другої світової війни. За семимісний транспортний засіб з двигуном V8 продавець планує отримати до 40 000 доларів.
Bombardier B7 став одним з перших снігоходів, побудованих засновником канадської компанії, Жаном-Арманом Бомбардьє, йдеться на Bonhams.
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Точна дата створення цього примірника невідома. Однак фахівці орієнтуються на модель двигуна, яким обладнана машина. У рух снігохід призводить Ford flathead V8 об'ємом 3,6 літра, яким Bombardier B7 оснащували з 1941 року. Потужність агрегату, що працює у парі з триступеневою "механікою", становить 90 кінських сил.
Bombardier B7 вміщує сімох пасажирів. Щоб зменшити тиск на снігове покриття кузов снігохода виконали з дерева. Машина обладнана знімними передніми лижами, які у літній період міняли на колеса. Крім того, снігохід оснащений двома передніми фарами та системою опалення салону.
За словами продавця, спочатку снігохід придбали для перевезення туристів на гірськолижному курорті. Через кілька років машину викупив музей, в якому Bombardier B7 провів залишок свого життя. Деякий час назад снігохід пройшов глибоку реставрацію, під час якої моделі відновили кузов і салон, а також відреставрували двигун. У результаті робіт машина повністю справна і готова до експлуатації.
Під час торгів, які відбудуться у травні 2021 року, за снігохід часів Другої світової війни планують отримати до 40 000 доларів.
У листопаді минулого року швейцарська компанія Zaugg розробила унікальну снігоприбиральну машину, яка завдяки величезним "ріжучим" механізмам здатна переміщати 4200 тонн снігу на годину. Унікальну техніку відправлять для роботи на залізниці, розташованій на знаменитій американській горі Пайкс-Пік.
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