У Польщі відновили роботу потяги Інтерсіті

У Польщі 8-9 травня транспортна компанія PKP Intercity відновлює роботу міжміських поїздів класу Інтерсіті. Про це напередодні повідомило видання Rynek Kolejowy.

"PKP Intercity відновлює роботу частини раніше призупинених або скорочених маршрутів. Наступні рішення про відновлення руху будуть залежати від можливостей вільного пересування і інтересу до послуг PKP Intercity", – йдеться в повідомленні.

І ще: Як коронавірус поширюється салоном літака: відео

Зазначено, що понад 20 поїздів вийдуть на маршрути, що дасть можливість громадянам дістатися Варшави, Кракова, Гданська, Сопота, Гдині, Катовіце, Перемишля, Любліна, Зеленої-Гури і Ольштина. Зазначається, що зважаючи на епідеміологічну ситуацію, перевізник продає квитки на 50% місць, щоб пасажири могли займати тільки кожне друге місце у вагоні.

Нагадаємо, що українців, які залишилися за кордоном під час карантину, можуть повертати додому залізницею. Про це заявив заступник голови МОЗ та головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, зараз МОЗ тісно працює з Мінінфраструктури.

Інтерсіті Україна

Читайте також: Вчені назвали головний канал поширення COVID-19