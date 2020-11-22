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Блогер знайшов на околиці Лондона занедбаний особняк

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Блогер знайшов на околиці Лондона занедбаний особняк - фото 1

36-річний Хемпшир Коллін під час прогулянки випадково знайшов загадковий старовинний особняк на околиці Лондона. Покинутий будинок чоловік зняв на відео і поділився ним на YouTube.

Блогер розповів, що дорога до особняка теж була занедбана. Відзначивши місце на карті, чоловік вирішив повернутися і як слід розглянути знахідку. І всередині будинку ентузіаст натрапив на безліч газет, датованих 1954 роком. "Я знайшов його абсолютно випадково: їхав якось раз по роботі і зауважив будівлю, яка заворожила мене своєю красою", – згадав Сміт.

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Блогер знайшов на околиці Лондона занедбаний особняк - фото 436088

Британець припустив, що в знайденому маєтку могла жити заможна родина. Такі висновки чоловік зробив на основі особливої ​​системи, призначеної для дзвінків з хазяйської кімнати, а також особливого приміщення, в якому зазвичай раніше проживала прислуга.

Вивчивши банки з їжею і розкидані по будинку газети, блогер вирішив, що особняк пустує не менш 30 років. "Можу припустити, що будинок, можливо, був проданий якомусь багатієві, у якого просто немає часу або коштів на його ремонт", – заявив Коллін.

Він зазначив, що його вразили високі стелі і безліч неймовірних дрібних деталей в інтер'єрі. "Найімовірніше, на будівлю було витрачено цілий статок. Одна з найцікавіших знахідок – система дзвінків. У кожній кімнаті є дзвінок, пов'язаний з кухнею", – підсумував Сміт.

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Блогер знайшов на околиці Лондона занедбаний особняк - фото 436084

Блогер знайшов на околиці Лондона занедбаний особняк - фото 436085

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Блогер знайшов на околиці Лондона занедбаний особняк - фото 436087

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Блогер знайшов на околиці Лондона занедбаний особняк - фото 436091

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Блогер знайшов на околиці Лондона занедбаний особняк - фото 436093

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Джерело: dailymail
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