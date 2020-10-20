У Польщі спортзал назвався церквою, аби його не закрили на карантин

15 жовтня по всій Польщі посилили карантин. Зокрема, зобов'язали закритися спортивні зали та басейни. Однак пабам і церквам дозволили працювати у колишньому режимі. Цим і скористалися винахідливі власники одного зі спортзалів.

Спортивний клуб Atlantic Sports у Кракові вирішив переформатуватися, щоб відповідати новим правилам і не зачинятися на карантин. Він оголосив себе магазином, де люди можуть "спробувати різні тренажери за певну суму", і Церквою Здорового Тіла, де відвідувачі будуть "збиратися на релігійні зустрічі, що проводяться Радою Старійшин".

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"Мені не подобається користуватися юридичними лазівками, але у нас немає іншого вибору. Я не розумію, чому вони б'ють по індустрії фітнесу, але при цьому залишають відчиненими церкви та торгові центри. Це нелогічно, я не можу зрозуміти таке рішення", – заявила менеджер клубу Марта Ямруз.

Kochani Klienci, wiemy, że czekaliście na naszą decyzję... My czekaliśmy na Rozporządzenie i mieliśmy cichą nadzieję, że... Опубліковано Atlantic Sports Fitness Siłownia Squash Klub Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Утім, в статусі церкви спортклуб проіснував лише кілька днів. "До першого візиту поліції", – як уточнили в клубі. За словами Марти Ямруз, зараз Atlantic Sports на загальних підставах чекає перегляду рішення влади про закриття спортклубів.

Власники спортивних залів у Варшаві вийшли на протести. Їх підтримали кілька сотень людей: "Церкви та паби залишаються відчиненими, чому нас закривають?". Представники басейнів і зовсім говорять, що у воді є хлорка, завдяки якій вони є ледь не найбезпечнішим місцем. Їх підтримав мер столиці Польщі Рафал Тшасковский.

"Фітнес-індустрія протестує. Епідемія виправдовує обмеження, але не виправдовує вводити їх наосліп і без логічних підстав. Оскільки ресторани, магазини й церкви можуть працювати в обмеженому режимі, чому так не можуть працювати тренажерні зали або басейни?", – заявив Рафал Тшасковский.

Trwa protest branży fitness. Epidemia uzasadnia obostrzenia, ale nie uzasadnia wprowadzania ich na oślep i bez logicznych podstaw. Skoro, w ograniczonym zakresie działać mogą lokale gastronomiczne, sklepy czy kościoły, to czemu na katastrofę skazuje się siłownie czy pływalnie? — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 17, 2020

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