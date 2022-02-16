У Польщі розбили Ferrari за 330 тисяч доларів: фото епічної аварії

Потужний Ferrari 488 розтрощили в епічній ДТП. У якийсь момент водій втратив контроль над машиною і протаранив металеву огорожу. Аварія трапилася у Польщі.

Як видно на опублікованих знімках, Ferrari виявилася настільки низькою, що авто не зупинив навіть відбійник. Машина пролетіла під металевою огорожею, розбивши капот, лобове скло та пом'явши дах. Горе-водій при цьому не постраждав.

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Причиною ДТП могла стати погода. Можливо, дорога на цій ділянці магістралі була надто слизькою, а швидкість – надто високою, і колеса втратили зчеплення з дорогою. У будь-якому випадку, тепер італійський суперкар спишуть на брухт.

Ferrari Pista – це екстремальна модифікація 488 GTB. Вона оснащується 3,9-літровим "твін-турбо" V8, що видає 720 кінських сил і 770 Нм крутного моменту. Капот, бамперна група, спойлер та елементи інтер'єру виконані з карбону, завдяки чому суперкар важить на 91 кілограм менше, ніж GTB.

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