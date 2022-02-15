Tesla на автопілоті протаранила поліцейську машину: відео моменту аварії

На дорогах відбулося уже чимало випадків, коли Tesla у режимі автопілота спричиняла різні ДТП. На цей раз поліція США показала кадри з відеореєстратора, на яких зафіксована аварія електромобіля з патрульною машиною.

Як пише CarScoops, інцидент трапився на одній із доріг штату Північна Кароліна. Офіцери поліції перекрили смугу на шосе, розслідуючи аварію. Електрокар Tesla під управлінням автопілота протаранив припарковану на узбіччі патрульну машину.

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На ролику чутно, як Tesla врізається в кузов поліцейського автомобіля Dodge Charger. Відразу після удару офіцер відстрибує, відштовхуючи з дороги помічника шерифа. Тим часом розтрощений Charger влітає в дорожній знак на узбіччі шосе і скочується схилом, врізаючись у дерево.

У момент аварії за кермом Tesla Model S був лікар Девайндер Голі, який дивився якийсь фільм на своєму смартфоні. Горе-водієві пред'явили звинувачення у "порушенні правил дорожнього руху та перегляді телевізійного контенту під час водіння".

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