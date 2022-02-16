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Представлено нові боліди для Формули-1 AlphaTauri та Williams Racing

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Боліди Формули-1 мають подібне забарвлення - фото 1
Боліди Формули-1 мають подібне забарвлення

Ще дві команди-учасниці чемпіонату Формули-1 представили боліди та лівреї сезону 2022 року – це Williams Racing та AlphaTauri. Дивіться, як виглядають їхні автомобілі.

Обидві "стайні" основним кольором машин вибрали синій. Проте Williams віддав перевагу монохроматичній, однотонній схемі з невеликими вкрапленнями червоного, а AlphaTauri зупинилася на торішньому поєднанні синього з білим, пише видання Motor.

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Як і всі команди Формули-1, Williams Racing та AlphaTauri змушені були спростити аеродинаміку болідів, щоб відповідати новим технічним вимогам чемпіонату. Тепер основна частина притискної сили машини буде генеруватися завдяки профільованому днищу та граунд-ефекту, що створюється ним. Тому нема потреби в бічних дефлекторах складної форми та генераторах вихорів на передньому крилі. За задумом організаторів, все це загострить боротьбу між учасниками та зробить перегони більш видовищними.

Представлено нові боліди для Формули-1 AlphaTauri та Williams Racing - фото 496880

Представлено нові боліди для Формули-1 AlphaTauri та Williams Racing - фото 496881

Представлено нові боліди для Формули-1 AlphaTauri та Williams Racing - фото 496882

Представлено нові боліди для Формули-1 AlphaTauri та Williams Racing - фото 496883

Болід Williams Racing пофарбований у синій (точніше, поєднує кілька його відтінків), які розбавлені акцентами червоного кольору та ромбоподібними візерунками. На обтічнику – ім'я нового спонсора команди: Duracell. Машина AlphaTauri AT03 на цьому фоні виглядає не так помітно, а її ліврея – це і зовсім оновлене синьо-біле забарвлення минулого року.

Представлено нові боліди для Формули-1 AlphaTauri та Williams Racing - фото 496884
Представлено нові боліди для Формули-1 AlphaTauri та Williams Racing - фото 496886
Представлено нові боліди для Формули-1 AlphaTauri та Williams Racing - фото 496887
Представлено нові боліди для Формули-1 AlphaTauri та Williams Racing - фото 496885

Які в машинах є нововведення, команди не розповіли, але відомо, що 2022 року змінилися вимоги до складу шин, а на передніх колесах болідів з'явилися обов'язкові щитки.

Раніше свої машини показали Haas, Red Bull та Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team. На черзі Ferrari (17 лютого, 16:00), Mercedes-AMG Petronas (18 лютого), Alpine (21 лютого) та Alfa Romeo (27 лютого).

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