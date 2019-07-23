У Польщі прокоментували парламентські вибори в Україні

У Польщі відреагували на парламентські вибори в Україні

У МЗС Польщі відреагували на позачергові вибори до Верховної Ради в Україні, які пройшли 21 липня. Польські представники наголосили, що підтримають зусилля українців у реформаціях.

Польща привітала Україну зі спокійними позачерговими парламентськими виборами. Як йдеться у попередньому звіті місії ОБСЄ, голосування пройшло із дотриманням міжнародних стандартів. Відтак на офіційному сайті МЗС Польщі з'явився перший коментар щодо результатів.

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"Ми очікуємо, що вибори призведуть до створення стабільної більшості у Верховній Раді України та створення нового уряду, який прискорить процес необхідних реформ разом з президентом Володимиром Зеленським і буде прагнути до зміцнення відносин з ЄС і НАТО", — йдеться у повідомленні.

Також поляки додали, що продовжать підтримувати євроатлантичні прагнення України, її модернізацію, а також незалежність і територіальну цілісність в умовах агресіє з боку РФ.

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