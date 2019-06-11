У Польщі продають унікальний український пікап

У Польщі виставили на продаж ЛуАЗ-13021 1994 року випуску. За унікальний український пікап хочуть отримати 2 200 доларів.

Луцький автомобільний завод почав випускати повнопривідний ЛуАЗ-13021 в 1991 році. Його серійне виробництво тривало аж до 1998 року. Виставлений на продаж в Польщі пікап має тент. Всього було зроблено 300 екземплярів такої моделі.

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Автомобіль оснащений 1,1 л двигуном потужністю 52 к.с., який працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість досягає 90 км/ год Вантажопідйомність – 550 кг. "Польський" ЛуАЗ-13021 за весь час свого існування проїхав всього 5,5 тис. км. Він у хорошому стані. Кілька років тому його відреставрували.

У Польщі цей пікап виявився не випадково. Його три роки тому купив в Україні один з колекціонерів. Автомобіль пройшов реставрацію, а потім якийсь час був частиною колекції.

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