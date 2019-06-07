Genesis G70 повторив трюк з Форсажу: ефектне відео

Преміальна марка Genesis анонсувала серію відеороликів, в яких спробує розкрити спортивний характер седана G70 - конкурента BMW 3 серії. У першому епізоді гонщик і колишній співведучий американської версії Top Gear Таннер Фауст повторив трюк з «Форсажу» - розворот під напівпричепом.

Спочатку Genesis G70 рухається заднім ходом, потім розвертається на 180 градусів і проходить точно між колесами тягача та напівпричепа. За словами постановників трюку, основною складністю було вписати 4,7-метровий седан у 6,7-метровий проміжок під причепом.

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У майбутніх епізодах автори обіцяють повторити деякі сцени з фільмів «На драйві» і «Драйв».

Genesis G70 пропонується з дволітровим турбомотором у двох ступенях форсування - 197 або 247 кінських сил - і незмінним моментом у 353 Нм. Агрегат поєднується з восьмидіапазонним «автоматом» і повним приводом з муфтою під‘єднання передньої осі.

В Америці седан можна замовити у версії з дволітровою «турбочетвіркою», заднім приводом і шестиступеневою "механікою", а також твінтурбо мотором 3.3 V6 (370 сил і 510 Нм моменту). Машини з «шісткою» можуть бути як задньо-, так і повнопривідними, але комплектуються тільки автоматичною коробкою передач.

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