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У Польщі представили кемпер для суворого бездоріжжя

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У Польщі представили кемпер для суворого бездоріжжя - фото 1

Польська компанія Xpedition Pro представила кемпер XPro One для любителів подорожей у найвіддаленіші місця планети. Новинка створена на базі повнопривідного Iveco Daily 4x4.

Як йдеться у пресслужбі компанії, XPro One буде запропонований у трьох варіантах колісної бази – 3400, 3780 та 4175 мм. Натхнення автори черпали у військовій техніці. В результаті кемпер має суворий екстер'єр з великою кількістю плоских панелей і гострих граней, а також прикрашений маскувальним камуфляжем.

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У Польщі представили кемпер для суворого бездоріжжя - фото 495644
У Польщі представили кемпер для суворого бездоріжжя - фото 495646

Добратися майже куди завгодно допоможе хороша геометрична прохідність. Кути в'їзду, з'їзду та рампи становлять відповідно 37, 27 та 155 градусів. Крім того, автомобіль має 37-дюймові позашляхові шини, а у темну пору доби допоможе додаткова світлотехніка.

Автомобіль призначений для комфортного відпочинку трьох осіб протягом десяти днів "без будь-яких зовнішніх ресурсів". XPro One оснащений двоконфорковою плитою, дизельним обігрівачем та двома баками для води по 200 літрів кожен. Передбачено можливість підключення сонячних батарей.

У Польщі представили кемпер для суворого бездоріжжя - фото 495645
У Польщі представили кемпер для суворого бездоріжжя - фото 495647
У Польщі представили кемпер для суворого бездоріжжя - фото 495643

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