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Мобільний командний пункт ФБР на базі вантажівки Freightliner Argosy виставили на торги

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Мобільний командний пункт ФБР на базі вантажівки Freightliner Argosy виставили на торги - фото 1

На відкритому американському аукціоні GSA днями завершилися торги за незвичайний лот — модифікований фургон Freightliner Argosy 2005 року випуску. 13-метрову вантажівку, яка розташована у місті Оберн, штат Вашингтон, оцінили у 58,1 тисячі доларів.

Як йдеться в описі лоту на сайті GSA Auctions, автомобіль свого часу належав ФБР — служив мобільним командним центром. За словами продавця, вантажівку переробляли спеціально для американських спецслужб. У той час вона була буквально напхана різною електронікою та іншими шпигунськими штучками. Однак зараз від колишньої розкоші збереглося не так вже й багато.

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Від електроніки залишилася лише невелика частина проводки та стійки для серверів. На задній частині кузова розташовується власний генератор електрики. Щоправда, продавець не уточнив, чи він справний. Крім того, від колишніх господарів фургону дісталися три столи та "три стоси стільців" — це, власне, весь інтер'єр. Зате автомобіль може похизуватися відкидними панелями на кузові, що дозволяють збільшити корисний простір.

Як вважає продавець, із цієї вантажівки Freightliner Argosy потенційно можна зробити чудовий будинок на колесах. Тим більше, що одне спальне місце вже є у кабіні. Душа, раковини та санвузла в машині немає, але габарити дозволяють усе це встановити.

Мобільний командний пункт ФБР на базі вантажівки Freightliner Argosy виставили на торги - фото 495621
Мобільний командний пункт ФБР на базі вантажівки Freightliner Argosy виставили на торги - фото 495625
Мобільний командний пункт ФБР на базі вантажівки Freightliner Argosy виставили на торги - фото 495623
Мобільний командний пункт ФБР на базі вантажівки Freightliner Argosy виставили на торги - фото 495622
Мобільний командний пункт ФБР на базі вантажівки Freightliner Argosy виставили на торги - фото 495620
Мобільний командний пункт ФБР на базі вантажівки Freightliner Argosy виставили на торги - фото 495627
Мобільний командний пункт ФБР на базі вантажівки Freightliner Argosy виставили на торги - фото 495624

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