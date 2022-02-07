"Механіка" без педалі зчеплення: у Ford представили незвичайну новинку

Компанія Ford запатентувала нову механічну коробку передач, яка не потребує зчеплення. Концерн запатентував інноваційну трансмісію з електронним керуванням у Бюро з патентів та торгових марок США.

Нова "механіка" дозволить здійснювати ручне перемикання передач. Для тих, хто захоче скористатися традиційним зчепленням, в автомобілях залишиться третя педаль, пише thedrive.

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Нова коробка передач є механічною трансмісією з електронним зчепленням. Електрогідравлічний механізм дозволяє перемикати передачі, використовуючи лише селектор. За роботу традиційного зчеплення відповідає електроніка, яка отримує сигнали від датчика тиску на перемикачі передач або перетворювача, закріпленого на третій педалі. При цьому остання не має механічного приводу та залишиться в автомобілях для водіїв, які не готові одразу відмовитись від класичного керування.

Така система має зробити керування механічною трансмісією більш сумісною з гібридною силовою установкою. Водночас поки що невідомо, які саме автомобілі отримають електрогідравлічне зчеплення.

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