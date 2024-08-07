У Польщі не вистачає працівників через скорочення міграції українців

Через скорочення міграції українців польські компанії все частіше стикаються з проблемами при наймі співробітників, а кількість вакансій тільки збільшується.

Про це йдеться у виданні Rzeczpospolita.

До слова: Неприємна статистика: в Україні смертність утричі перевищила народжуваність

Польські підприємці побоюються, що скоро залишаться без працівників. Їхній приплив з України вже сповільнюється, і уряд під тиском громадськості може ще більше посилити імміграційну політику.

Кількість вакансій зростає з кварталу у квартал, на кінець березня їх було понад 112 тисяч. При цьому у деяких галузях нестача персоналу є проблемою половини або більше компаній. Це відбувається в будівництві, виробничих компаніях, транспорті та логістиці, хоча там працює багато іммігрантів.

Простір для подальшого припливу іноземних працівників вже обмежений. Потенціал імміграції з країн зі схожою культурою (наприклад, України та Білорусі) повільно вичерпується, і уряд може посилити свою міграційну політику, що вплине на приплив працівників із більш віддалених країн, – пише видання з посиланням на звіт економістів Credit Agricole.

За їхніми даними, кількість іммігрантів у Польщі швидко наближається до межі, встановленої національними можливостями для їхньої інтеграції.

Вони стосуються як відсотка іммігрантів, яких суспільство здатне прийняти, не створюючи соціальної напруги, а також інфраструктурних проблем, пов’язаних, серед іншого, з із забезпеченням новоприбулих належними житловими умовами, медичним обслуговуванням та навчанням їхніх дітей, – йдеться у повідомленні.

Варто знати: Google Maps додав нові функції для зручнішої навігації та парковки