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Google Maps додав нові функції для зручнішої навігації та парковки

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Google Maps

Сервіс Google Maps представив нові функції, які сповіщатимуть про інциденти на дорозі. Водій може побачити позначки з будівництвом, закриттям смуг руху та присутності поліції під час ДТП.

У Google Maps додали нову функцію, яка допомагає знайти місце для паркування біля місця призначення. Про це повідомляє Mashable.

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В оновленні Google Maps витягує інформацію про місце призначення, коли ви наближаєтесь до нього, і показує вам, де можна припаркуватися поруч з будівлею. Ви також можете побачити найближчі паркування й інформацію про місце призначення, таку як години роботи та відстань.

Оновлення також включає інструменти для повідомлення про інциденти на дорозі. Ці оновлення будуть доступні на iOS і Android на Картах і Waze найближчими тижнями.

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Google Maps

Хоч ці оновлення додають зручності у навігацію та сервіс загалом, користувачі очікували, що у Google Maps зʼявиться функція паузи навігації. Проте поки залишається недоступною, попри численні запити.

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Джерело: Mashable
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