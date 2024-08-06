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Неприємна статистика: в Україні смертність утричі перевищила народжуваність
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Рівень смертності в Україні втричі більший за народжуваність у 2024 році. Найбільше тих, хто народився та помер у цей час, в Києві та Дніпропетровській області.
Про це йдеться в повідомленні Opendatabot.
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За даними Міністерства юстиції, за перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей – це на 9% менше, аніж за аналогічний період торік. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві.
У 1,5 раза скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 проти 132 595 дітей 2021 року.
Найбільше новонароджених зареєстровано у:
- Києві – 9 695 дитини;
- Львівській області – 7 923;
- Дніпропетровській області – 6 962.
Мало дітей народилися у прифронтових зонах:
- Херсонська область – 221 дитина;
- Донецька область – 702 дитини.
У Луганській області за останні пів року взагалі не зареєстровано народження жодної дитини.
Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи, – зазначили в Opendatabot.
Сьогодні найменше померлих у:
- Херсонській області – 2334 людини;
- Донецькій області – 5753 людини;
- Чернівецькій області – 5422 людини.
Тоді як найбільше людей померли у:
- Дніпропетровській області – 26 374 людини;
- Харківській області – 17 999 людей;
- Києві – 17 449 людей.
До пандемії коронавірусу – 2018-2020 роках – на одну народжену дитину припадало двоє померлих. Якщо ж порівнювати з 2021 роком, коли ще не було повномасштабної війни, то в той період померли 349 041. Це на 1,4 раза менше, ніж за перші пів року 2024. Водночас в Opendatabot зазначили, що 2021 рік був піковим щодо смертей через пандемію ковіду.
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