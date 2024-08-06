Неприємна статистика: в Україні смертність утричі перевищила народжуваність

Рівень смертності в Україні втричі більший за народжуваність у 2024 році. Найбільше тих, хто народився та помер у цей час, в Києві та Дніпропетровській області.

Про це йдеться в повідомленні Opendatabot.

Варто знати: Рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг України до вибіркового дефолту

За даними Міністерства юстиції, за перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей – це на 9% менше, аніж за аналогічний період торік. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві.

Рівень народжуваності / Opendatabot

У 1,5 раза скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 проти 132 595 дітей 2021 року.

Найбільше новонароджених зареєстровано у:

Києві – 9 695 дитини;

– 9 695 дитини; Львівській області – 7 923;

– 7 923; Дніпропетровській області – 6 962.

Мало дітей народилися у прифронтових зонах:

Херсонська область – 221 дитина;

– 221 дитина; Донецька область – 702 дитини.

У Луганській області за останні пів року взагалі не зареєстровано народження жодної дитини.

Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи, – зазначили в Opendatabot.

Сьогодні найменше померлих у:

Херсонській області – 2334 людини;

– 2334 людини; Донецькій області – 5753 людини;

– 5753 людини; Чернівецькій області – 5422 людини.

Тоді як найбільше людей померли у:

Дніпропетровській області – 26 374 людини;

– 26 374 людини; Харківській області – 17 999 людей;

– 17 999 людей; Києві – 17 449 людей.

До пандемії коронавірусу – 2018-2020 роках – на одну народжену дитину припадало двоє померлих. Якщо ж порівнювати з 2021 роком, коли ще не було повномасштабної війни, то в той період померли 349 041. Це на 1,4 раза менше, ніж за перші пів року 2024. Водночас в Opendatabot зазначили, що 2021 рік був піковим щодо смертей через пандемію ковіду.

Рівень смертності / Opendatabot

І ще: 88-річний чоловік, який пішки вийшов з окупованого Очеретиного, оселився на Франківщині