Assassin’s Creed Origins тимчасово роздають безкоштовно: як отримати

Ані дня без свята в Uplay – відразу після літнього розпродажу в магазині розпочнуться безкоштовні вихідні Assassin's Creed Origins.

Усі користувачі сервісу зможуть випробувати хітовий екшен протягом трьох днів без необхідності купувати повну версію. На честь такої знаменної події Ubisoft навіть випустила новий трейлер.

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Розробники Assassin's Creed Origins вже відкрили попереднє завантаження гри. Вона займає близько 45 ГБ, тому краще заздалегідь підготуватися до вихідних у Стародавньому Єгипті. До 19 червня в Uplay також діє знижка на всі частини серії. Щоправда, поки невідомо, чи буде повна версія тайтла продаватися за зниженою ціною під час безкоштовного періоду.

Assassin's Creed Origins вийшла у жовтні 2017 року на PC, PlayStation 4 і Xbox One. Гра отримала масу схвальних відгуків від критиків – її середній рейтинг на Metacritic становить 83 бали зі 100. При цьому користувачі оцінили екшен на 7,2 з 10.

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