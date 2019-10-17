У поліції розповіли, за що штрафують євробляхи

Оскільки зараз в Україні відстрочено притягнення до відповідальності за порушення умов митного ввезення, то "євробляхерів" штрафують тільки за порушення ПДР, як і інших водіїв.

Водіїв автомобілів на єврономерах штрафують за порушення так само, як і власників інших авто, повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.

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"Відстрочено саме залучення до відповідальності (за порушення умов митного ввезення автомобілів на іноземній реєстрації). Якщо ми бачимо інше порушення правил дорожнього руху, або вчинення злочину з допомогою цього транспортного засобу – ми реагуємо як на звичайний інший транспорт", – сказав він.

Поліцейські виписують постанову на водія з його українським водійським посвідченням. "Виносять постанову саме на водія, але не за порушення щодо митного режиму, а за безпосереднє порушення", – пояснив Білошицький.

Євробляхи

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