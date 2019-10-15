Створений унікальний безпілотний будинок на колесах

Водій, здається, зайвий в автомобілях майбутнього, але і без нього люди не перестануть подорожувати в автобудинках. Як, наприклад, у цьому.

Німецька компанія Erwin Hymer Group, яка є провідним виробником автобудинків, представила концепт Galileo, що демонструє, якими стануть подорожі в майбутньому, коли за кермом автомобілів не стане водіїв. По суті, це справжня крихітна квартира, що котиться по шосе.

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Hymer заявляє, що Galileo – модульний автомобіль. Його пласке шасі з електромоторами придатне для встановлення абсолютно будь-якого кузова. Таке рішення дозволяє створювати унікальні автомобілі з урахуванням будь-яких індивідуальних переваг замовників.

У відеоролику, присвяченому Hymer Galileo, розповідається про новий рівень відпочинку під час подорожей: буквально не виходячи з дому, обладнаного всіма зручностями, поки автомобіль їде з точки А в точку В. За допомогою нового концепту Hymer намагається переосмислити автобудинки. Ідея компанії полягає в тому, що люди можуть орендувати той чи інший кузов автобудинку для поїздок або інших цілей. Коли ж подорож закінчиться, фахівці Hymer встановлять на платформу інший кузов, який буде відповідати вимогам інших орендарів.

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