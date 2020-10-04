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Хто з водіїв в Україні може їздити без прав і техпаспорта

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Хто з водіїв в Україні може їздити без прав і техпаспорта - фото 1

В Україні водійські посвідчення повинні мати при собі не всі учасники дорожнього руху. Деяких за відсутність прав і свідоцтва про реєстрацію транспорту правоохоронці не мають права оштрафувати при зупинці.

Йдеться про власників скутерів, але в список таких "недоторканних" входять не всі. Як повідомляє "Дорожній адвокат", ключовим моментом для обов'язкової наявності зазначених документів є віднесення транспортного засобу до категорії "механічний". Законодавством розмежовано поняття "механічний транспортний засіб" і "транспортний засіб". Різниця між ними полягає в наявності двигуна внутрішнього згоряння, а також потужності електродвигуна.

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Хто з водіїв в Україні може їздити без прав і техпаспорта - фото 428598

Транспортний засіб – пристрій, призначений для перевезення людей або вантажів, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;
Механічний транспортний засіб – ТЗ, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється і на ТЗ з електродвигуном потужністю понад 3 кВт;
Мопед – двоколісний ТЗ, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб або електродвигун потужністю до 4 кВт.

Відзначається, що до категорії А1 відносяться ТЗ, зокрема скутери, з електродвигуном потужністю від 3 до 4 кВт, оскільки вони є механічними транспортними засобами в розумінні законодавства. Право на управління ними передбачає наявність документів.

А якщо скутер має потужність менш як 3 кВт, він не належить до категорії "механічний" і відповідно не передбачає для водія необхідності мати при собі посвідчення водія та реєстраційний документ.

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Джерело: doradvokat
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