Компанія BMW тестує нове спортивне купе M8

Примірник спортивного купе BMW M8 проходить випробування перед запуском в серію на трасі в Німеччині. "Заряджена" версія їздить в камуфляжі, що натякає на новий обвіс кузова.

На трасі Нордшляйфе проходить випробування спортивна модифікація купе – BMW M8. У машини з'явиться активна аеродинаміка, якщо судити з поведінки спойлера на кришці багажника. Також автомобіль отримає посилені гальма.

І ще: McLaren показав живе відео нового Speedtail

Ніякої офіційно інформації про технічні характеристики моделі немає, але можна очікувати, що потужність 4-літрового твін-турбо V8 буде збільшена як мінімум до 600 к.с.

Ймовірно, версія M8 отримає як купе, так і кабріолет. Також не виключена поява і спортивної версії 4-дверного купе Gran Coupe – така модифікація теж підтверджена. У 2019 році можна очікувати прем'єру дводверних M8, а вже M8 Gran Coupe вийде не раніше 2020 року.

Читайте також: Маск хоче випустити пікап з титану