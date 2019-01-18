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У покинутому гаражі у Франції знайшли десятки раритетних авто

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У колекцію входять моделі марок Audi, Volkswagen тощо - фото 1
У колекцію входять моделі марок Audi, Volkswagen тощо / autotimesnews

У Франції знайшли колекцію з 81 покинутого автомобіля, при цьому серед них є навіть Lamborghini Miura P400 і Jaguar E-Type першого покоління.

Велика частина колекції – це автомобілі, випущені в 1960-х і 1970-х роках, але є і машини початку ХХ століття, наприклад, кабріолет французької марки Rolland-Pilain, що з'явилася в 1905 році.

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Знайдена Lamborghini Miura P400 зразка 1968 року зберегла оригінальний двигун V12 об'ємом 3,9 літра, а її пробіг становить 77 886 кілометрів. За спорткар планують виручити 400 000-600 000 євро. Купе Jaguar E-Type, у дуже поганому стані, буде коштувати приблизно у десять разів менше.

Серед інших машин: дуже рідкісний Porsche 356 зразка 1953 року, Корвет 1981 року, кілька Lancia Flaminia і Lincoln Continental, а також незвичайний фургон Citroen з 1930-х. Також в колекцію входять моделі марок Audi, Volkswagen, Peugeot, Oldsmobile, Alfa Romeo, Renault, Chrysler і Cadillac.

У покинутому гаражі у Франції знайшли десятки раритетних авто - фото 301837
У покинутому гаражі у Франції знайшли десятки раритетних авто
У покинутому гаражі у Франції знайшли десятки раритетних авто - фото 301838
У покинутому гаражі у Франції знайшли десятки раритетних авто
У покинутому гаражі у Франції знайшли десятки раритетних авто - фото 301839
У покинутому гаражі у Франції знайшли десятки раритетних авто
У покинутому гаражі у Франції знайшли десятки раритетних авто - фото 301840
У покинутому гаражі у Франції знайшли десятки раритетних авто
У покинутому гаражі у Франції знайшли десятки раритетних авто - фото 301841
У покинутому гаражі у Франції знайшли десятки раритетних авто

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Джерело: interencheres
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