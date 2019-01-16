Mustang 1967 року продали за шалену суму

На торгах аукціонного дому Mecum продали купе Shelby GT500 Super Snake зразка 1967 року, за яке заплатили вдвічі більше за прогнозовану суму.

Новому власникові автомобіль обійшовся у 2,2 мільйона доларів США. Таким чином, цей Shelby вже вдруге визнали найціннішим і найдорожчим Mustang, який коли-небудь виставлявся на торги.

І ще: Концерн GAC представив кросовер з несподіваним дизайном

Проданий Shelby – єдиний існуючий екземпляр подібного автомобіля. Спочатку планувалося побудувати 50 купе, проте як тільки Ford з'ясував, що вартість машини виявиться вдвічі вищою за звичайний GT500 (близько восьми тисяч доларів на той момент), проект був згорнутий. Одну побудовану Shelby GT500 Super Snake у 1967 році продали за п'ять тисяч доларів.

Shelby GT500 Super Snake

Shelby GT500 Super Snake

Маслкар оснащений семилітровим восьмициліндровим двигуном потужністю 500 сил. Такий же агрегат використовувався на гоночному спортпрототип Ford GT40 MKII, який вигравав марафон "24 години Ле Мана" чотири рази поспіль – з 1966 по 1969 рік. З цим мотором купе під час тестових випробувань змогло розігнатися до 273 кілометрів на годину.

Shelby GT500 Super Snake

Shelby GT500 Super Snake

Пробіг машини складає 500 миль (800 кілометрів). При цьому збереглося 97 відсотків оригінального протектора шин Goodyear Thunderbolt.

Shelby GT500 Super Snake

Shelby GT500 Super Snake

У 2013 році цей же Shelby GT500 Super Snake вже виставлявся на аукціон. Тоді за автомобіль заплатили 1,3 мільйона доларів.

Читайте також: У Детройті представили концепт електромобіля Nissan IMs