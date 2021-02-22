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У PocketBook створили електронну книгу з кольоровим екраном

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PocketBook Ink Pad Color - фото 1
PocketBook Ink Pad Color / newatlas

Швейцарська компанія з українським корінням PocketBook, яка виробляє електронні книги, випустила Ink Pad Color. Це 7,8-дюймовий пристрій, в якому використовується новітня технологія кольорових екранів EInk.

Відзначається, що е-книга має 19,8-сантиметровий дисплей з роздільною здатністю 468×624 пікселів. У разі перемикання на чорно-білий режим роздільна здатність зростає вже до 1404×1872 пікселів.

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У PocketBook створили електронну книгу з кольоровим екраном - фото 448719

Вся справа в екрані, який виконаний за технологією EInk New Kaleido. Від першої версії Kaleido він відрізняється новим шаблоном колірного фільтра, що робить картинку яскравішою, контрастнішою і насиченішою, – повідомили в компанії.

Потужність акумулятора – 2900 міліампер на годину. Сама книга може працювати протягом місяця, а зарядка пристрою відбувається через роз'єм USB Type-C. Також Pocket BookInk Pad Color має 1 Гб операційної пам'яті і 16 Гб внутрішньої, яку завжди можна збільшити завдяки додатковій карті пам'яті.

Вартість 225-грамового гаджета становить 329 доларів.

У PocketBook створили електронну книгу з кольоровим екраном - фото 448721
У PocketBook створили електронну книгу з кольоровим екраном - фото 448720

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Джерело: newatlas
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