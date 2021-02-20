Google випустила тестову версію Android 12 для ТБ

Компанія Google опублікувала тестовий варіант операційної системи Android TV на базі Android 12-ї версії.

Як повідомляється, тестова версія Android TV доступна для фірмової приставки ADT-3, яка призначена для розробників. У цьому випадку операційна система для ТБ буде протестована розробниками додатків. Також збірка приставки ADT призначена виключно для інженерів, але в мережі можна купити її за ціною до 100 доларів.

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Раніше в Google повідомили, що спеціально для тестової збірки будуть надаватися різні нововведення для поліпшення сприйняття системи на телевізорах. Які саме це будуть зміни не повідомляється. Відомо лише, що поліпшення торкнуться інтерфейсу Android TV.

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