NASA показало космічну Різдвяну ялинку

Вчені за допомогою телескопа Спітцер отримали знімок скупчення, яке називається Різдвяна ялинка. Виглядає воно неймовірно!

Як зазначає NASA, молоді зірки утворюють в центрі скупчення стійку структуру, яку вчені назвали Сніжинкою.

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Вчені також відзначають, що хмари, які можна помітити на знімку, є динамічними структурами. Розташування зірок на зображенні говорить про те, що вони є новонародженими світилами, "протозірками". Приблизно через 100 тисяч років вони покинуть місця свого народження та область втратить свій вигляд, який нагадує сніжинку.

Спітцеру також вдалося розглянути частину туманності Конус. Її "верхівка" видніється в лівому нижньому кутку зображення.

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