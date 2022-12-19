У плащі поверх спіднього: розкута Демі Роуз прогулялась Лондоном в ефектному образі – 18+

Популярна модель Демі Роуз обожнює дивувати оригінальними образами, тож і для прогулянки Лондоном обрала особливе вбрання. Зауважимо, що цій красуні личить все.

27-річна британська блогерка, мандрівниця та фотомодель Демі Роуз активно веде сторінку в інстаграмі, де має близько 20 мільйонів шанувальників. І з кожним днем ця цифра збільшується, оскільки у красуня, яку часто порівнюють з Кім Кардашян через фігуру і з Селеною Гомес через вроду, з першого погляду захоплює своєю відмінністю від інших моделей. Також Демі зовсім не комплексує з приводу ефектних форм та частенько ділиться пікантним контентом, пише Радіо MAXIMUM.

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Не винятком стали кадри з Лондона, куди Роуз вирішила поїхати після відпочинку на сонячних островах. Та британська погода не позбавила модель можливості блиснути розкішною фігурою, тому вона обрала теплий шкіряний плащ та мереживне спіднє з корсетом. Тим часом фанати вже засипали дівчину коментарями з компліментами, а кількасекундне відео з Демі зібрало понад 72 тисячі переглядів за короткий час.

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose



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