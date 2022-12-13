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Гейлі Бібер блиснула фігурою у різдвяній рекламі для Victoria's Secret – 18+

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Гейлі Бібер у святковій кампанії Victoria's Secret - фото 1
Гейлі Бібер у святковій кампанії Victoria's Secret / instagram.com/victoriassecret

Модель Гейлі Бібер стала зіркою нової святкової реклами відомого бренду Victoria's Secret. Для фотосесії дівчина приміряла образи спокусливої подруги Санти.

25-річна американська телезірка та модель, а також кохана Джастіна Бібера Гейлі Болдуін, активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де має майже 46 мільйонів шанувальників. Тут дівчина ділиться кадрами зі свого життя, зйомок, а також підіймає важливі теми. Нещодавно красуня долучилась до нової кампанії бренду Victoria's Secret, тому її розкішні фото з'явились і в інстаграмі.

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У серії нових знімків Гейлі постала у червоній накидці та такому ж червоному боді з бантиками, а також приміряла ніжне світле мереживне спіднє. Чарівна усмішка, легкий макіяж та ефектна фігура дівчини зробили свою справу, тож світлини вже засипали вподобайками та коментарями з компліментами.

instagram.com/victoriassecret - фото 516923
instagram.com/victoriassecret
instagram.com/victoriassecret - фото 516924
instagram.com/victoriassecret
instagram.com/victoriassecret - фото 516925
instagram.com/victoriassecret

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