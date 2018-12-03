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У Південній Кореї запустили мережу 5G

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Перший 5G-клієнт запустив рішення 5G для машинного зору - фото 1
Перший 5G-клієнт запустив рішення 5G для машинного зору / appuals

Запущено першу комерційну мережу 5G. Мережу п'ятого покоління тестували на прототипі Galaxy S10.

Корейські мобільні оператори пообіцяли активно розширити свою інфраструктуру 5G по всій країні.

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Генеральний директор оператора SK Telecom Парк Юнг Хо зробив відеодзвінок, використовуючи пілотний смартфон 5G зроблений компанією Samsung Electronics. "Я відчуваю себе глибоко зворушеним цим першим відеодзвінком на смартфоні 5G. З'єднання було набагато чіткішим, ніж у випадку LTE, і відповідь була швидкою", – розповів Парк.

Перший 5G-клієнт SK Telecom, компанія Myunghwa Ind запустила рішення 5G для машинного зору, який збирає і відправляє 24 фотографії високої чіткості з виробничої лінії на хмарний сервер, де їх оцінюють за дефектами за допомогою інтелектуальних алгоритмів. Ще два стільникові оператори, KT і LG Uplus також запустили обладнання і відправили перші 5G-сигнали.

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Джерело: appuals
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