Google закриває популярний сервіс

Компанія Google збирається закрити ще один сервіс. Мова йде про колись популярний месенджер Hangouts, який у Google Play завантажили понад мільярд разів.

Він був запущений у 2013-му, але через три роки пошуковий гігант представив новий месенджер Allo, а Hangouts було переорієнтовано, у першу чергу, на корпоративних користувачів. Схоже, плани Google знову змінилися.

І ще: Google Translate отримав оновлений дизайн: що змінилося

Згідно з новими даними, Google збирається закрити Hangouts у 2020 році. Принаймні, для звичайних користувачів: вони більше не зможуть переписуватися в месенджері. При цьому Hangouts Chat і Hangouts Meet продовжать працювати у рамках пакету додатків для бізнесу G Suite.

Hangouts закриють незабаром / AndroidInsider

Поки неясно, чи збирається Google робити новий месенджер. Allo не користується популярністю і сильно обмежений на тлі конкурентів. Також компанія активно розвиває додаток "Повідомлення", але він, у першу чергу, націлений на роботу з SMS.

Відзначимо, що на сьогодні Google закрила вже 44 сервіси. Останнім стала соціальна мережа Google+, яка повністю припинить свою роботу у серпні 2019 року. Ентузіасти навіть створили сайт "Кладовище Google", де зібрані всі закриті проекти компанії.

Читайте також: Google планує запустити в Україні платіжний сервіс Google.PayOnline