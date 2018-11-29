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Google Translate отримав оновлений дизайн: що змінилося

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Google освіжив сервіс Translate - фото 1
Google освіжив сервіс Translate / Blueprint OneWorld

Компанія Google продовжує плавну роботу над зміною дизайну своїх фірмових програм і сервісів. Усе це робиться для того, щоб софт відповідав концепції дизайну Material Design 2.0.

Ця процедура торкнулася безлічі програм і сервісів, зокрема Google Keep та Gmail. Тепер прийшла черга до веб-версії Google Translate.

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Команда розробників Google відзначає, що на момент запуску, а це було 12 років тому, сервіс Translate володів двома мовами – англійською й арабською. Зараз же сервіс знає 103 мови та щорічно сумарно перекладає 30 трильйонів речень.

Новий інтерфейс Google Translate - фото 292257
Новий інтерфейс Google Translate

Оновлення принесло користувачам нові іконки, шрифт Sans та зробило інтерфейс повністю білим. Розробники винесли кнопку "Документи" для завантаження документів на більш видне місце. Зберігати важливі переклади для їх подальшого використання в оновленому інтерфейсі стало зручніше, а знайти необхідний тепер значно простіше завдяки міткам і можливості сортування й угрупування перекладів.

Адаптивний дизайн Google Translate:

Крім візуальних змін є як мінімум одне функціональне покращення. Інтерфейс став "чуйним" – веб-версія навчилася динамічного підлаштовуватися під розмір екрану пристрою. І тепер інтерфейс виглядає однаково на всіх пристроях.

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Джерело: Google
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