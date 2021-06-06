У Південній Кореї пройшло щорічне змагання з нічогонероблення

Переможе той, у кого буде найнижчий пульс

У Південній Кореї відбулися щорічні змагання Space-out. Його учасники розслабляються в лісі далеко від міської метушні й отримують призи за найстабільніший пульс.

Як пише Vice, конкурс проходить з 2014 року. Протягом 90 хвилин його учасники повинні просто ловити дзен і відволікатися від щоденної рутини, тобто нічого не робити. Як на усіх пристойних змаганнях, за десятками конкурсантів спостерігають глядачі та журі.

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У цьому році число учасників змагань через коронавірус скоротили з 80 до 30 людей. Перше місце посів 34-річний кореєць, який керує перукарнею. Срібло дісталося чемпіону 2019 року Лі Радде. Він працює ведучим на англомовному радіо у Сеулі, а заради конкурсу десять годин їхав на мотоциклі на острів Чеджу.

"Моє найбільше досягнення у житті – це перемога у конкурсі 2019 року. Так що не дивно, що моє друге найбільше досягнення у житті – це друге місце у 2021 році", – сказав Радд.

Конкурс придумали для того, щоб дати трудоголікам можливість розслабитися, причому зробити це без почуття провини. Організаторів постійно запрошують для проведення змагань у різні країни, у тому числі європейські. Такі змагання вже проводили, наприклад, у Пекіні та Роттердамі.

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