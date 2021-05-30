McDonald's в Іллінойсі дарує співробітникам iPhone: яку просту умову потрібно виконати

McDonald's в Іллінойсі приваблює потенційних співробітників цінними подарунками. Але для цього потрібно виконати одну просту умову.

Як пише Wccftech, керівництво мережі закладів фастфуду обіцяє дати працівникам iPhone, якщо вони протримаються в ресторані довше як пів року. Для укладення угоди потрібно відповідати критеріям прийому на роботу.

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Через пандемію у McDonald's зіткнулися з труднощами при пошуку нових співробітників. Власники франшизи намагаються по-різному впоратися з проблемою. Наприклад, ресторан в місті Тампа у Флориді вирішив платити 50 доларів кожному, хто просто прийде на співбесіду.

Скільки заробляють співробітники McDonald's в Іллінойсі, не повідомляється. У Флориді вони отримують 12 доларів на годину. Це на три долари більше, ніж мінімальна оплата праці в штаті.

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